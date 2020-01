Räuberischer Diebstahl in Wiener City: Frau wollte Krokodilleder-Mantel entwenden

Am Freitagnachmittag kam es zu einem räuberischen Diebstahl in der Wiener Innenstadt. Eine Frau versuchte dabei, einen Krokodilleder-Mantel im Wert von 25.000 Euro zu stehlen.

Als der Security-Mitarbeiter die Frau anhalten wollte, ging die 32-Jährige auf ihn los. Dabei wurde er von der Diebin weggestoßen und bei einem folgenden Handgemenge leicht an der Hand verletzt, berichtete die Polizei am Samstag. Die Russin versuchte zu flüchten, konnte aber von dem 24-jährigen Mitarbeiter kurze Zeit später eine Querstraße entfernt in der Goldschmiedgasse angehalten werden. Dort hielt er sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Frau befindet sich in Haft.