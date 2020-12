Dieser Mann wird nach einem Raub in einem Supermarkt polizeilich gesucht

Räuberischer Diebstahl in Supermarkt in Wr. Neustadt: Fahndung nach Täter

Am Mittwochabend kam es in einem Supermarkt in Wr. Neustadt zu einem räuberischen Diebstahl. Ein unbekannter Mann bediente sich aus der Kasse.

Ein bislang unbekannter Täter griff am 2. Dezember 2020, gegen 19:00 Uhr, beim Verlassen eines Supermarktes im Stadtzentrum von Wr. Neustadt in eine Kassenlade und nahm einen vierstelligen Bargeldbetrag an sich.

Mitarbeiter wollte Täter aufhalten: Verletzt

Ein Angestellter der Filiale versuchte den unbekannten Täter anzuhalten, worauf er von ihm angegriffen und dabei an der Hand durch Kratzer leicht verletzt worden sein dürfte. Danach flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Stadtpark.

Supermarkt-Diebstahl in Wr. Neustadt: Hinweise erbeten

sDie Landespolizeidirektion Niederösterreich ersucht um Veröffentlichung von Lichtbildern des Beschuldigten. Es dürfte sich um eine männliche Person handeln, bekleidet mit: blauer Jeans, dunklen Schuhen (vermutlich schwarz), blauer Jacke (bis zum Gesäß reichend) mit Reflektoren an den Ärmeln und am hinteren Schulterbereich, darunter vermutlich ein grüner Kapuzenpullover oder Weste, sowie grauen Handschuhen (Baumarkthandschuhe - Garten).