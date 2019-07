Räuber fesselte Frau in ihrer Wohnung: 3.000 Euro Belohnung für Hinweise

In Gänserndorf wurde eine 62-Jährige von einem maskierten Täter in ihrer Wohnung überfallen. Sie wurde gefesselt und erlitt dabei Verletzungen und einen schweren Schock. Danach dürfte der Mann Richtung Wien gefahren sein. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Mit Schirmkappe, Sonnenbrille und Halstuch maskiert, überfiel der Mann am 18. Juli zwischen 19.20 und 20.40 Uhr eine 62-jährige Frau in ihrer unversperrten Wohnung im Stadtgebiet von Gänserndorf. Durch Anwendung von Körperkraft und Androhung von Gewalt zwang er die Frau zur Herausgabe von Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe. Die 62-Jährige erlitt leichte Verletzungen und einen schweren Schock. Die Sofortfahndung nach dem Täter verlief negativ.