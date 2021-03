Räuber drangen gewaltsam in Wiener Juweliergeschäft ein: Fahndung mittels Fotos

In der Wiener Innenstadt kam es im Februar zu einem schweren Raub in einem Juweliergeschäft.

In der Wiener Innenstadt kam es im Februar zu einem schweren Raub in einem Juweliergeschäft. ©LPD Wien

In der Wiener Innenstadt kam es im Februar zu einem schweren Raub in einem Juweliergeschäft. ©LPD Wien

Drei Männer sollen am 23. Februar gewaltsam in ein Juweliergeschäft am Neuen Markt in der Wiener Innenstadt eingedrungen sein, um einen Raub zu begehen. Die Angestellten wurden dabei verbald bedroht und anschließend Schmuck in derzeit noch unbekannter Höhe geraubt. Nun wurden Lichtbilder der mutmaßlichen Täter veröffentlicht - die Polizei bittet um Hinweise.

Zu dem Vorfall kam es gegen 11.15 Uhr. Danach flüchteten die drei Personen in Richtung Kupferschmiedgasse. Hinweise zu den auf den Lichtbildern ersichtlichen Männern werden - auch anonym - vom LKA Wien, Ermittlungsdienst, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegen genommen.

Schwerer Raub in der Wiener Innenstadt: Täterbeschreibung



Person 1

männlich, weiße Hautfarbe, normale Statur Bekleidung: Ohrenkappe, blauer/grauer Mantel, dunkle Hose, weißer Mundnasenschutz, vermutlich graue Arbeitshandschuhe



Person 2

männlich, weiße Hautfarbe, schlanke Statur Bekleidung: blau-weiße Schirmkappe mit einem stirnseitigen Schriftzug, blaues/graues Sakko, schwarze/dunkle Hose, weißer Mundnasenschutz, vermutlich graue Arbeitshandschuhe sowie schwarz-weißer Schal



Person 3

männlich, weiße Hautfarbe, normale Statur Bekleidung: schwarzer Kapuzensweater, graues Sakko oder kurzer Mantel, blaue Hose, weißer Mundnasenschutz, vermutlich graue Arbeitshandschuhe