Räuber am Donaukanal unterwegs: Polizei bittet um Hinweise

Gleich zwei Männer wurden in der Nacht auf Sonntag am Wiener Donaukanal bedroht und ausgeraubt. Die Täter sind flüchtig, die Polizei Wien bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntag gegen 04:00 Uhr früh wurde ein 18-Jähriger am Wiener Franz-Josefs-Kai von drei bislang unbekannten Tätern mit einem Messer bedroht. Die Männer nahmen dem Jugendlichen Geldbörse und Handy ab. Das Opfer ging daraufhin nach Hause und erstattete kurze Zeit später in Anzeige in einer Polizeiinspektion.