Rätsel um große Müllklumpen an Donaustränden in Wien und NÖ

Entlang der Donau sind in den vergangenen Wochen an mehreren Stränden große Klumpen aus Abfällen gefunden worden. Als Verursacher wird eine Kläranlage oder ein Kreuzfahrtschiff vermutet.

Müllklumpen an Donaustränden angespült

Die Suche nach dem Schuldigen läuft: Eine Kläranlage käme dabei in Frage. Die angeschwemmten Müllklumpen haben einen Durchmesser von bis zu einem Meter. Räumlich in Frage als Verusacher kommen dabei die Kläranlagen in Schwechat und in Wien. Der technische Leiter der EBS-Kläranlage Wien kann das aufgrund einer installierten Rechenanlage ausschließen.