RADpaRADe in Wiener Innenstadt sorgt für Verzögerungen und Sperren

Am Sonntag kann es in Wien im 1. und 2. Bezirk zu Verzögerungen und Sperren kommen. Grund dafür ist die RADpaRADe. Der ÖAMTC rät, Ausweichrouten zu nutzen.

Am Sonntag, den 31. März 2019, werden rund 7.000 Teilnehmer bei der RADpaRADe in der Wiener Innenstadt erwartet. Daher kann es zwischen 12:00 und 14:00 Uhr zu Verzögerungen kommen.

Autofahrer müssen laut ÖAMTC auf der Zweierlinie vom Donaukanal/Vordere Zollamtsstraße bis Donaukanal/Augarten bzw. Roßauer Brücke, auf der Roßauer Lände, rund um den Praterstern sowie auf den Zufahrten in die Innenstadt zeitweise mit Verzögerungen rechnen.

Hunderte Radfahrer treffen sich in Wien-Floridsdorf

Bevor um 12 Uhr im ersten Wiener Gemeindebezirk losgeradelt wird, treffen sich schon hunderte Radfahrer am Broßmannplatz im 21. Bezirk. Von dort aus wird gemeinsam losgefahren, bis man schlussendlich über die Floridsdorfer Brücke, die Dresdner Straße und die Türkenstraße sich am Rathausplatz in die eigentliche Radparade auf der Ringstraße einordnet.