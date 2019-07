Radlader-Brand in NÖ: Fünf Feuerwehren im Einsatz

Freitagvormittag ist es in Grafenwörth zu einem Brand eines Radladers gekommen. Im Motorraum war aus unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

