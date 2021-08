Radfahrer-Umfrage: Österreicher radeln eher für die Fitness als für das Klima

Eine Online-Umfrage erhob Motive und Wünsche der Zweiradbenutzer in Österreich. Der Fitness-Aspekt steht für den Großteil klar im Vordergrund, wenn er sich in den Sattel schwingt.

Fitness und Freude an der frischen Luft motivieren zum Radfahren

Rund ein Fünftel der Befragten gab an, täglich oder mehrmals wöchentlich auf zwei Rädern unterwegs zu sein. Hauptmotiv für das Radeln: der positive Effekt auf die Fitness.

51 Prozent wählten diese Antwortmöglichkeit, knapp gefolgt von der Freude an der frischen Luft mit 49 Prozent. 38 Prozent fanden den Beitrag für den Klimaschutz wichtig, jeweils neun Prozent gaben an, entweder keinen Pkw oder ein anderes Fahrzeug zu besitzen, ebenfalls neun Prozent stiegen aufgrund eines nicht ausreichend guten öffentliches Verkehrsnetzes in Pedale - Mehrfachnennungen waren bei dieser Frage möglich.