Radfahrer tot aufgefunden: Autolenker ausgeforscht

Donnerstagabend ist ein 34-jähriger Radfahrer bei einem Unfall getötet worden. Der Pkw-Fahrer, der den Mann gerammt haben soll, konnte nun ausgeforscht werden.

Ein 34 Jahre alter Radfahrer aus Oberösterreich ist am späten Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Blindenmarkt im Bezirk Melk ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Bezirk Steyr-Land wurde Polizeiangaben zufolge mutmaßlich von einem delfingrauen Auto der Marke Audi gerammt. Dabei wurde ihm ein Unterschenkel abgetrennt. Der Pkw-Fahrer wurde am Freitag ausgeforscht.