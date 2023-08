Radfahrer prallte gegen Tür von Wiener Taxi: Verletzt

Zu einem sogenannten "Dooring"-Unfall kam es Dienstagfrüh in der Wiener Innenstadt, ein 29-jähriger Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Am 1. August gegen 6.45 Uhr fuhr ein Taxi die Schottengasse in der Wiener Innenstadt stadteinwärts, ein 29-jähriger Fahrradfahrer fuhr dahinter. Als der Fahrgast, ein 18-jähriger österreichischer Staatsbürger, aus dem Taxi steigen wollte, hielt der Taxilenker an.