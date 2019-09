Radfahrer prallt in Wiener Innenstadt gegen Pkw: Verletzt

Am Mittwoch wurde ein Radfahrer in der Wiener Innenstadt bei einem Sturz leicht verletzt, als er gegen das Heck eines Pkw prallte.

Ein 56-jähriger Pkw-Lenker fuhr am 4. September gegen 14.35 Uhr die Löwelstraße in der Wiener Innenstadt Richtung Ringstraße entlang. Aufgrund des hohen Fahrzeugaufkommens kam es zu einer Stauung, bei dem wartende Autos in zwei Reihen standen bzw. rollten.