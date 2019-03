Radfahrer kam bei Bremsmanöver in der Wiener City zu Sturz

Am Mittwoch wurde ein 58-jähriger Radfahrer bei einem Unfall in der Wipplinger Straße verletzt. Um nicht mit einer Passantin zu kollidieren, musste er ein Bremsmanöver setzen.

Ein 58-jähriger Mann fuhr am 27- März gegen 16.15 Uhr mit einem Fahrrad in der Wipplinger Straße in der Wiener Innenstadt in Fahrtrichtung Schottenring. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte eine unbekannte Frau aus einem Fahrzeug (Fiat 500, beige lackiert) ausgestiegen sein und wollte laut Angaben des 58-Jährigen unmittelbar vor dem Fahrrad die Fahrbahn überqueren.