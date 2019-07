Radfahrer geht auf Hahn in Wiener Innenstadt los: "Du kriegst jetzt eine Watschn"

Johannes Hahn, der amtierende neue österreichische EU-Kommissar, hatte vor zwei Tagen eine Auseinandersetzung mit einem Radfahrer der durch die Menge raste und fast mit Hahn zusammengestoßen war. Die Situation eskalierte, der Radfahrer drohte Hahn mit einer "Watschn".

Der amtierende und wahrscheinlich auch neue österreichische EU-Kommissar Johannes Hahn wäre vor zwei Tagen fast Opfer eines Zusammenstoßes mit einem rasenden Radfahrer in der Wiener Innenstadt geworden. "Kurier" und "Heute" berichteten, dass Hahn am Stephansplatz in Begleitung seiner Lebensgefährtin Susanne Riess-Passer von einem Radler mit hoher Geschwindigkeit angerempelt worden sei.