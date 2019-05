R20 in Wien: UN-Generalsekretär Guterres kommt zum World Summit

Am 28. Mai windet der R20 Austrian World Summit in Wien statt. Die Liste der prominenten Gäste wird immer länger.

Die Zahl der prominenten Gäste des R20 Austrian World Summit am 28. Mai in Wien wird immer größer. Neben Gastgeber Arnold Schwarzenegger und der Klimaaktivistin Greta Thunberg wird nun auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres anreisen. Auch das Publikumsinteresse wurde derart hoch, dass nach dem Summit in der Hofburg am Wiener Heldenplatz ein “Climate Kirtag” stattfindet.