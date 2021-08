Queen schaltet Anwälte gegen Harry und Meghan ein

Die Geduld der britischen Queen Elizabeth II. dürfte nun eindeutig ihre Grenzen erreicht haben: Nun sind Anwälte eingesetzt worden.

Nicht nur im Interview mit Oprah Winfrey, auch in seinem kommenden Buch wurden von Prinz Harry und seiner Ehefrau Meghan immer wieder schwere Vorwürfe gegen das britische Königshaus laut. Das will sich die Queen offenbar nicht mehr gefallen lassen. Angeblich hat sie nun Anwälte eingeschaltet - was es damit auf sich hat, erfahren Sie in diesem Video.