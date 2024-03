Queen Camilla als Barbie-Puppe: Geschenk sorgt für Shitstorm

©Paul Grover/Pool via REUTERS

Am Dienstag lud Königin Camilla zum "Women of the World"-Empfang ein. Dabei wurde sie mit einem ganz besonderen Geschenk überrascht: eine eigens für sie angefertige Barbie-Puppe.

Die Ehefrau von König Charles III. zeigte sich geschmeichelt, als ihr im Buckingham Palace die Puppe überreicht wurde: "Sie haben mich etwa 50 Jahre jünger gemacht - wir alle sollten eine Barbie haben", scherzte die 76-Jährige, als sie mit ihrem Mini-Me im Partnerlook für Fotos posierte.

Queen Camilla als Barbie-Puppe verewigt

Die Puppe trägt eine Miniatur-Version eines Outfits von Camilla: Ein blaues Kleid von Fiona Clare, ein schwarzes Damen-Cape von Amanda Wakeley und schwarze Stiefel von Eliot Zed. Bei der Barbie-Puppe handelt es sich allerdings um eine Einzelanfertigung, sie wird also nicht in den Handel kommen.

Shitstorm für Camilla-Barbie auf Instagram

Die Begeisterung über die Puppe wurde allerdings nicht von allen geteilt. Unter einem Posting des offiziellen Instagram-Accounts von Barbie gab es wütende Kommentare, die mit der Auswahl von Camilla als Vorbild nicht zufrieden waren. Gefordert würden stattdessen Barbie-Puppen etwa von Lady Diana oder Königin Elizabeth in jungen Jahren, zu der "kleine Mädchen aufblicken können".

Geschenkt bekam Camilla die Puppe als Anerkennung für ihre Arbeit als Präsidentin der Stiftung Women of the World. Bei der Zeremonie anwesend waren auch Belgiens Königin Mathilde und Schauspielerin Helen Mirren, die im "Barbie"-Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling als Erzählerin mitwirkt.