"Quaxis" in Wien unterwegs: Frösche und Kröten wandern wieder

Aktuell sind wieder vermehrt Frösche und Kröten in Wien zu ihren Teichen unterwegs. Hier erfahren Sie, wo Sie besonders vorsichtig fahren sollten.

Rund um Parkanlagen oder Waldgebiete sollten Autofahrer laut ÖAMTC in den Abendstunden derzeit besonders aufpassen: Kröten und Frösche sind zu ihren Teichen unterwegs. Vor allem in Hütteldorf und Neuwaldegg sind Straßen betroffen.

"Quaxi" unterwegs: Wanderstrecken im Detail

Amphibien-Populationen auch in Wien bereits sehr stark reduziert

"Aufgrund zunehmender Verbauung und Verlust natürlicher Lebensräume haben sich die Amphibien-Populationen auch in Wien bereits sehr stark reduziert. Alle Amphibien in Wien stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN betreut Amphibienschutzprojekte und setzt sich dafür ein, dass fixe Tunnel-Leitsysteme für Kröten, Frösche und Co errichtet werden", so Heidi Lacroix, Amphibienschutzbeauftragte VGT.