Quartett nach Einbrüchen in NÖ in Haft

Neun Dämmerungseinbrüche und einen Versuch in Niederösterreich haben Kriminalisten einem Quartett zugeordnet. Die Männer befinden sich nun in der Justizanstalt Krems in Haft.

Festnahme nach Einbruch in NÖ

Bereits am 3. November 2023 waren zwei Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser in Eisgarn (Bezirk Gmünd) verübt worden. Erbeutet wurden Schmuck, Goldmünzen und Bargeld. Bei der Tatortarbeit wurde eine 35-jähriger Georgiers als Beschuldigter ausgeforscht. Am 11. November war ein Wohnhaus in Gastern (Bezirk Waidhofen a.d. Thaya) das Ziel. Gestohlen wurden ein Tresor mit Bargeld und Schmuck. Als Täterfahrzeug ermittelten die Kriminalisten einen Pkw mit polnischem Kennzeichen. Der aufgebrochene Geldschrank wurde am 14. November in Tschechien aufgefunden.