Quanteninternet zwischen Wien und Innsbruck geplant

Österreich bekommt ein Quanten-Internet. Einrichtungen in Wien und Innsbruck sollen mit Glasfaserleitungen verbunden werden, die für den Austausch von Quanteninformation geeignet sind.

Mit dem "Austrian Quantum Fiber Network" (AQUnet) soll ein österreichweites Netz aus Glasfaserleitungen aufgebaut werden, das für den Austausch von Quanteninformation und Präzisionsmessungen geeignet ist. Die Forschungsförderungsgesellschaft FFG fördert das Projekt mit 2,8 Mio. Euro, teilte die Technische Universität (TU) Wien mit. Zunächst sollen Einrichtungen in Wien und Innsbruck an das Quanten-Internet angeschlossen werden.

Erste Partner aus der Forschung

Dazu kommt eine Gruppe erster Nutzer wie die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), das Austrian Institute of Technology (AIT) und das Institute of Science and Technology (IST) Austria. "Wir gehen davon aus, dass im Laufe des Projektes weitere Partner dazu stoßen werden", sagte Schumm zur APA.

Quanteninternet von Ost nach West

Mit der Ost-West-Verbindung innerhalb Österreichs soll auch der Grundstein dafür gelegt werden, "um sich dann innerhalb Europas weiter zu vernetzen", erklärte Bernd Logar, Vorsitzender des ACOnet-Vereins. So gibt es in Frankreich, Deutschland und Tschechien ähnliche Initiativen, die mögliche Anknüpfungspunkte für das Projekt darstellen.

Quanteninternet noch in den Kinderschuhen

So liegt die bisherige Reichweite des sichersten Protokolls für Quantenkommunikation bei nur einigen zehn Kilometern. Das bedeutet, dass für das Quanten-Internet Repeater-Stationen eingebaut werden müssen, an denen zurzeit aber erst geforscht wird.

Die Anwendungsmöglichkeiten beschränken sich nicht nur auf abhörsichere Quanten-Kommunikation. Das Quantennetzwerk soll auch hochpräzise optische Zeit- und Frequenzmessung ermöglichen, verweist Schumm auf die Expertise seiner Forschungsgruppe an der TU Wien. So würden damit Hochpräzisions-Messverfahren ermöglicht; etwa wie Atomuhren an unterschiedlichen Positionen unterschiedlich ticken. Damit könne man winzige Änderungen im Abstand oder Höhenunterschied der Atomuhren erfassen und damit "mehr über das Verhalten der Erde lernen, bis hin zu Erdbebenvorhersagen", so Schumm.