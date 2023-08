Putsch im Niger: Auswirkungen auf Migration noch nicht absehbar

Laut einem Experten sind die Auswirkungen auf die Migration nach dem Militärputsch im Niger noch nicht absehbar.

Knapp eine Woche nach dem Militärputsch im Niger wächst die Angst vor einer verstärkten Migrationsbewegung in Richtung Europa. "Die Situation ist im Moment noch nicht absehbar, aber Krisenerscheinungen können natürlich auch zu einem Stillstand von Migration führen", sagte Olaf Bernau, Soziologe und Autor, der seit 13 Jahren zur Region Westafrika mit Schwerpunkt auf Migration in Niger und Mali arbeitet, am Mittwoch in einem Online-Hintergrundgespräch.