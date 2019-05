Putin kann sich Gipfel mit Trump in Wien vorstellen

Beim Besuch des Bundespräsidenten in Russland hat Putin auch seine Offenheit für einen Gipfel mit Trump in Wien geäußert. Aber auch mit Sebastian Kurz tausche er sich regelmäßig aus.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich offen für ein weiteres Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump gezeigt. “Wir sind offen für diese Gespräche an jedem Ort, insbesondere auch Wien”, sagte Putin am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Sotschi.