Putin-Gelder an Salvini: FPÖ zu Transparenz gefordert

Die SPÖ und die NEOS fordern die FPÖ zu Transparenz ihrer Finanzen auf. Nach der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen stehe mit Salvini "der nächste Freund der FPÖ" unter Verdacht, von Russland finanziert zu werden, kritisierten die beiden Oppositionsparteien.

“Ich habe große Sorge, dass Russland mit Geld und Trollarmeen in den Wahlkampf eingreift, um die EU zu spalten und zu zerstören und EU-Austritte zu propagieren”, erklärte der SPÖ-Spitzenkandidat bei den Europawahlen, Andreas Schieder, in einer Aussendung. Die FPÖ habe wie die Lega einen Freundschaftsvertrag mit Putins Partei Einiges Russland abgeschlossen. “Es muss deshalb sofort ausgeschlossen werden, dass Geld aus dubiosen russischen Quellen in den EU-Wahlkampf der FPÖ fließt”, so Schieder.