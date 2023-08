Putin-Erlass zu Doppelbesteuerung: Österreich evaluiert Vorgehen

Nach der Entscheidung von Wladimir Putin vom Dienstag, die meisten Bestimmungen des bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen mit Österreich ab sofort nicht mehr anzuwenden, denkt das österreichische Finanzministerium über weitere Schritte nach.

Reaktionen in 37 weiteren betroffenen Staaten, die wie Österreich von Russland ebenso als "unfreundlich" klassifiziert wurden, fielen eher zurückhaltend aus. Von Protest wurde lediglich aus Japan bekannt.

Bundesministerium für Finanzen evaluiert Vorgehensweise

"Das Bundesministerium für Finanzen evaluiert aktuell die weitere Vorgehensweise sowohl interministeriell mit dem Außenministerium als auch mit den europäischen Partnern", erklärte am Donnerstag ein Sprecher des Finanzministeriums auf APA-Anfrage. Es gelte bei diesen Überlegungen potenzielle Auswirkungen insbesondere für betroffene österreichische Personen und Unternehmen sowie eine gesamtstaatliche Perspektive mitzuberücksichtigen, erläuterte er.

Putin-Erlass zu Doppelbesteuerung

Eher zurückhaltend fielen die Reaktionen auf Putins Entscheidung in anderen Staaten aus. In der Schweiz teilte das zuständige Staatssekretariat für internationale Finanzfragen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit, dass man den Erlass des russischen Präsidenten zur Kenntnis genommen habe. Das zypriotische Finanzministerium erklärte, dass man keine unmittelbare Konsequenzen aus der Nichtanwendung des Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Zypern und Russland erwarte. Bereits zuvor habe die Russische Föderation die Ausfuhr von Fremdwährungen und Zahlungen in Staaten verboten, die sie als "feindlich" erachte, referierte das zypriotische Finanzportal StockWatch.