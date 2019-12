"Punsch & Maroni": Kurz lud als Ex-Kanzler zum Empfang

Am Montagabend lud ÖVP-Chef Kurz zum traditionellen Empfang bei Punsch & Maroni. Erstmals lud er als Ex-Kanzler ein, dass tat dem Andrang jedoch keinen Abbruch.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat am Montagabend zu seinem mittlerweile traditionellen Empfang bei Punsch & Maroni geladen. Rund 1.500 Gäste folgten laut Parteiangaben der Einladung in den Kürsalon Hübner im Wiener Stadtpark. Kurz empfing dort - zum ersten Mal als Ex-Kanzler - erneut zahlreiche Promis aus Politik, Wirtschaft, Kultur und der Medienszene.

Zahlreiche Gäste bei Punsch und Maroni

Das vorweihnachtliche Vernetzungstreffen unter freiem Himmel hatte Kurz bereits in seiner Zeit als Integrationsstaatssekretär aus der Taufe gehoben. Mit den Jahren wuchs die Teilnehmerzahl, im Vorjahr konnte Kurz (erstmals als Kanzler) rund 1.400 Gäste im Kursalon empfangen.

Der Verlust des Regierungsamts tat dem Andrang am Montagabend keinen Abbruch. Wie immer erschienen auch heuer viele ÖVP-Spitzenvertreter sowie zahlreiche enge Wegbegleiter von Kurz und Prominente aus dem Unterhaltungsbereich bzw. der Medienbranche. Der ÖVP-Chef selbst traf unmittelbar nach der nachmittäglichen Koalitions-Verhandlungs-Runde mit Grünen-Chef Werner Kogler im Kursalon ein - freilich ohne sein grünes Gegenüber.

Er wolle sich "ganz herzlich bedanken, dass auch heuer so viele gekommen sind", sagte Kurz in einer kurzen Rede. "Es war kein einfaches Jahr" mit dem "einen oder andere unerwarteten Ereignis", aber eines, das "sehr, sehr gut ausgegangen ist", sagte Kurz mit Verweis auf die für die ÖVP erfreulichen Wahlergebnisse. Nun sei man in der "nicht ganz einfachen Phase der Koalitionsverhandlungen", es werde noch einige Zeit dauern, bat Kurz um Verständnis.