Pulli, Decken, Zeitschaltung: So werden Heizkosten gespart

Hilfsmittel wie dicke Kleidung, eine kuschelige Decke oder eine Zeitsteuerung sind bei Österreichern besonders beliebt, um Heizkosten zu sparen.

Drei von vier Österreicher versuchen in der kalten Jahreszeit Heizkosten einzusparen. Besonders oft wird dabei auf eine Zeitsteuerung an der Heizung zurückgegriffen, wie eine am Dienstag vorgestellte repräsentative Umfrage des Immobilienportals immowelt.at ergab. Männer und Familien mit Kindern achten seltener darauf, möglichst kostenarm durch den Winter zu kommen.