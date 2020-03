Psychische Hilfe für Flüchtlinge in Wien: "Das Klima ist rauer geworden"

Seit 25 Jahren bietet der Wiener Verein HEMAYAT medizinische und psychologische Hilfe für traumatisierte und gefolterte Flüchtlinge an. Die Warteliste wird immer länger, seit langem werden nur noch Extremfälle angenommen.

Während körperliche Wunden oft schnell heilen, brauchen psychische Wunden Zeit: Kriegsflüchtlinge aus Tschetschenien stellten früher den Großteil der Klienten und werden auch heute noch behandelt - dazu kommen die jüngsten Asylwerber aus Afghanistan oder Syrien. Und auch die Ereignisse an der EU-Außengrenze gehen nicht an Hemayat vorbei, "weil wir Angehörige hier haben, die Verwandte in Idlib (Syrien, Anm.) oder an der griechisch-türkischen Grenze haben", sagt Hemayat-Mitgründerin und Psychotherapeutin Barabara Preitler.

Hemayat-Warteliste platzt aus allen Nähten

Dabei wäre psychische Betreuung auch für die Integration wichtig. Die Betroffenen leiden etwa an sozialen Ängsten, wie etwa der Angst, sich in Gruppen aufzuhalten. Ein entsprechend hilfreiches Umfeld kann die Hilfsmaßnahmen zwar beschleunigen, die Fremdenfeindlichkeit ist in den letzten Jahren aber gewachsen. Auch Arzt Siroos Mirzaei, der auch seit der "Hemayat"-Gründung im Jahr 1995 mit dabei ist, bestätigt das: "Das Klima ist rauer geworden. Speziell in Wien, in den Bundesländern schaut das wieder anders aus. Das merken wir aber auch in der Therapie." "Die Menschen kommen mit Hoffnung auf ein besseres Leben nach Österreich und werden in der U-Bahn beleidigt oder gar geschlagen", so Preitler. Oft löse das dann ein altes Trauma aus, für viele breche eine Welt zusammen.