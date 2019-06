Prozess: Wiener verkaufte Drogen über das Darknet

Im Verfahren gegen einen 28-Jährigen, der im Darknet Drogen verkauft haben soll, sind am Nachmittag die Urteile gefallen. Seine Freundin wurde wegen Geldwäscherei verurteilt.

Über 100.000 Euro auf dem Konto

Das Trio - vertreten durch Philipp Wolm, Rudolf Mayer, Philipp Winkler und Alexander Philipp - bekannte sich größtenteils schuldig. Bezüglich Suchtgiftmenge und Tatzeitraum relativierten sie die Angaben in der Anklageschrift. Da der Verkauf durch das Darknet konkret nicht mehr feststellbar war, hatte die Polizei die Zahlen hochgerechnet. So wurden dem Erstangeklagten alleine von Jänner bis Juli 2018 1.550 Suchtgiftverkäufe zugerechnet. Er soll somit laut Staatsanwaltschaft in einer "Vielzahl von Angriffen" in einer das 25-Fache übersteigenden Grenzmenge Drogen verkauft haben.