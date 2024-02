Prozess um Schlepperei in Graz vertagt

Im Grazer Straflandesgericht standen am Mittwoch vor einem Schöffensenat acht Männer und zwei Frauen.

Die Angeklagten werden beschuldigt, an Schleppereien beteiligt gewesen zu sein, die im Rahmen einer kriminellen Organisation stattfanden. In den meisten Fällen wurden 20 bis 30 Menschen in einem Kastenwagen von Budapest aus über die Grenze gebracht. Die meisten der Angeklagten haben ihre Taten zugegeben.