Prozess nach Verfolgungsjagd mit Polizei: Einweisung

Mit einer wilden Verfolgungsjagd, die sich ein 27-Jähriger im vergangenen Sommer mit einem gestohlenen Pritschenwagen mit der Wiener Polizei geliefert hatte, hat sich am Donnerstag ein Schwurgericht im Grauen Haus beschäftigt.

Der Mann wurde in Stattgebung eines entsprechenden Antrags der Staatsanwaltschaft in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Verteidiger Sebastian Lesigang erbat Bedenkzeit, die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

27-Jähriger war zurechnungsunfähig

Einem psychiatrischen Gutachten zufolge war der 27-Jährige im Tatzeitpunkt aufgrund einer paranoid-psychotischen Schizophrenie zurechnungsunfähig und damit nicht schuldfähig, weswegen er nicht wegen versuchten Mordes - das nahm die Staatsanwaltschaft als sogenannte Anlasstat an - belangt werden konnte. Allerdings befürchtete der psychiatrische Sachverständige Peter Hofmann, dass er unter dem Einfluss seiner Erkrankung ohne therapeutische Maßnahmen neuerlich Straftaten mit schweren Folgen setzen könnte. Folglich hatte die Anklagebehörde die Unterbringung des 27-Jährigen im Maßnahmenvollzug begehrt.

Mann nahm nicht abgesperrtes Firmen-Fahrzeug in Betrieb

Der Mann hatte ausgerechnet vor der Marokkanerkaserne - dort befindet sich unter anderem die Sicherheitsakademie der Landespolizeidirektion - ein nicht abgesperrtes Firmen-Fahrzeug an sich gebracht und in Betrieb gesetzt. Ein Arbeiter, der Fahrbahnschäden ausbesserte, hatte den Zündschlüssel seines Firmenwagens stecken gelassen. Ein vor der Kaserne befindlicher Polizist beobachtete, wie der 27-Jährige mit dem entwendeten Pritschenwagen davonfuhr. Der Beamte leitete unverzüglich Verfolgungsmaßnahmen in die Wege.