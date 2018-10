Prozess: Mutmaßliche Mittäter eines Postüberfalls in Wien heute vor Gericht

Zwei mutmaßliche Mittäter eines 2009 durchgeführten Postüberfalls stehen heute vor Gericht.

Am Dienstag müssen sich zwei mutmaßliche Mittäter eines Überfalls auf eine Post-Filiale in Wien-Ottakring am Landesgericht verantworten. Sie sollen die Tat mit einem bereits verurteilten, seinerzeit im Postamt beschäftigten Mitarbeiter geplant haben. Bei dem Überfall am 6. Oktober 2009 hatte ein mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole bewaffneter Georgier 264.000 Euro erbeutet.