Prozess in Wien: Siebenjähriges Mädchen zwei Mal missbraucht

Ein besonders tragischer Fall von Kindesmissbrauch ist am Dienstag am Wiener Landesgericht verhandelt worden. Ein inzwischen sieben Jahre altes Mädchen ist - so jedenfalls die erstinstanzlichen Feststellungen eines Schöffensenats - im September 2017 und im November 2018 von zwei verschiedenen Männern missbraucht worden, die einander bis zum Prozess nicht gekannt und nie gesehen hatten.

Mädchen in Wien von 61-Jährigem missbraucht

Stiefvater soll siebejähriges Mädchen missbraucht haben



Nach einigen Tagen vertraute sich das Mädchen der Mutter an und berichtete bei dieser Gelegenheit, der "Stiefpapi" habe so etwas Ähnliches auch schon gemacht. Die Mutter ging mit ihrer Tochter zur Polizei, wo diese ausführlich vernommen wurde. Neben dem 61-Jährigen belastete das Mädchen dort auch den 53 Jahre alten Stiefvater. Dieser habe sich eines Tages zu ihr ins Bett gelegt und Handlungen in ihrem Intimbereich vorgenommen. Daraufhin wurden beiden Männer am 8. Dezember 2018 festgenommen.