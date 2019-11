Prozess in Wien: Porsche 911 zerstört und aus Fenster abgeseilt

Wahrlich wie im Film verlief eine Partynacht eines 35-Jährigen in Wien. Der Mann soll dabei einen Porsche zerstört haben, später seilte er sich an Leintüchern aus seiner Wohnung ab.

Mit einem 35-Jährigen, der sich nach einer Partynacht mit einem fremden Porsche 911 nach Kärnten begeben hat, das Fahrzeug schrottreif gefahren und in diesem Zustand zurückgegeben haben soll, hat sich am Mittwoch ein Wiener Schöffensenat auseinandergesetzt. Er habe sich den Porsche vom Besitzer "ausgeborgt" und sei unfallfrei unterwegs gewesen, behauptete der Angeklagte. Es wurde vertagt.

Ramponierter Porsche 911

Der Mann - eigenen Angaben zufolge dem Kokain ergeben, was sich auch in entsprechenden Vorstrafen manifestiert - landete am 24. Jänner 2019 nach einer durchgefeierten Nacht mit zwei Bekannten und einer jungen Dame in der Wohnung eines Begleiters. Als die anderen miteinander intim wurden, habe er seinen Autoschlüssel gesucht, diesen nicht gefunden und daher mit stillem Einverständnis des Besitzers den auf einem Tischchen befindlichen Porsche-Schlüssel an sich genommen, erklärte der Angeklagte.