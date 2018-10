Prozess: Helferin und Pfleger ließen dementen Wiener in Fäkalien liegen

Eine Helferin und ein Pfleger des des Fonds Soziales Wien stehen heute vor Gericht, weil sie einen dementen, bettlägerigen Patienten unzureichend betreut haben sollen.

“Ich habe den Boden aufgewischt, Staub gewischt, das Geschirr gemacht. Ich bin zum Arzt und einkaufen gegangen”, gab die 55-jährige Frau zu Protokoll, der grobe Vernachlässigung vorgeworfen wurde. In das Zimmer, in dem der Mann lag, sei sie selten gekommen: “Ich war vielleicht zwei Mal drinnen.” Sobald sie sich der Schwelle näherte, hätte sie nämlich der Patient durch die geöffnete Türe wüst beschimpft. Seine Ehefrau hätte ihr deshalb eingeschärft, den Raum nicht zu betreten, “sonst schreit er den ganzen Tag”.

In Fäkalien gelegen, Haut abgelöst

Als es dem Patienten im November 2016 immer schlechter ging, verständigte die Ehefrau die Rettung. Die Sanitäter waren schockiert, als sie den Mann sahen. Dieser wurde auf Veranlassung eines Amtsarztes sofort in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war im eigenen, eingetrockneten Kot gelegen, seine Haut hatte sich infolge von langem Liegen in unveränderter Position teilweise bereits vom Rücken gelöst. Im Krankenbett befanden sich teils verschimmelte Essensreste, die Matratze war mit Urin getränkt. Wie ein junger Sanitäter in seinem Einsatzbericht festhielt, war der Geruch in der Zwei-Zimmer-Wohnung derart streng, dass die Helfer nach dem Einsatz ihre Kleidung wechseln mussten.