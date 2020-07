Prozess gegen mutmaßlichen Terroristen startet in Wien

Am Wiener Landesgericht muss sich heute ein Tschetschene verantworten, der von 2008 bis 2013 für die islamistische Terrorgruppe "Emirat Kaukasus" gekämpft haben soll.

Der Mann soll in seiner Heimat an einer Vielzahl von Anschlägen auf russische Soldaten beteiligt gewesen sein. Die Anklage lautet u.a. auf terroristische Vereinigung und mehrfachen versuchten Mord als terroristische Straftat.

Angeklagter suchte 2017 in Österreich um Asyl an

Der 32-Jährige geriet seinen Angaben zufolge im September 2013 in eine Sprengfalle. Ein Sprengsatz zerfetzte ihm die linke Hand und kostete ihn das Augenlicht. Verwandte brachten ihn in weiterer Folge nach Inguschetien, von wo er nach Österreich geschleppt wurde, wo er im Juli 2017 um Asyl ansuchte. In Russland wird seit 2010 gegen ihn ermittelt.