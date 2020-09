Prozess gegen Maurer nach angeblichem Geständnis vertagt

Weil im Prozess gegen die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer ein neues Beweismittel eingebracht wurde, kam es zur Vertagung auf unbestimmte Zeit.

Im Verfahren gegen die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer hat der Kläger fast am Ende der Verhandlung ein neues Beweismittel vorgelegt. Er zeigte dem Gericht eine handgeschriebenen Zettel mit dem Geständnis eines Bekannten, der angeblich die obszöne Nachricht an Maurer geschrieben haben will. Deshalb wurde der Prozess erneut vertagt.