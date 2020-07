Prozess für Antifa-Aktivisten: Weitere Verhandlungen am 22. Juli

Am Dienstag startete der Prozess gegen 14 Antifa-Aktivisten. Sie sollen gegen einen behördlich genehmigten Info-Tisch der Identitären Bewegung (IB) protestiert haben. Der Prozess wurde heute nicht beendet.

Am Dienstag ist am Wiener Landesgericht der Prozess gegen 14 Aktivisten der Antifa eröffnet worden, die im Herbst 2018 in Wien gegen einen behördlich genehmigten Info-Tisch der Identitären Bewegung (IB) protestiert haben sollen. Die Anklage lautet auf versuchte Sprengung einer Versammlung (§ 284 StGB), versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt und versuchte schwere Körperverletzung.