"Proud Boys"-Chef in den USA zu 155 Tagen Gefängnis verurteilt

Henry "Enrique" Tarrio, der Anführer der rechtsradikalen Gruppe "Proud Boys", ist von einem Gericht in Washington zu einer Gefängnisstrafe von 155 Tagen verurteilt worden.

Tarrio habe in dem Verfahren Sachbeschädigung und den Besitz von Waffenzubehör gestanden, teilte das US-Justizministerium am Montag mit. Der Rest der Strafe - weitere 85 Tage - werde für eine dreijährige Bewährungszeit ausgesetzt.

"Proud Boys"-Chef verbrannte nach Trump-Wahlniederlage Transparent

Tarrio müsse außerdem 1000 Dollar Geldstrafe sowie eine Entschädigung von 347 Dollar an eine Kirche zahlen, bei der es zu der Sachbeschädigung gekommen war.

Tarrio war im Dezember am Rande einer Demonstration gegen die Wahlniederlage von US-Präsident Donald Trump in Washington daran beteiligt gewesen, ein "Black Lives Matter"-Transparent zu verbrennen, das von Mitgliedern seiner Gruppe von der Kirche entwendet worden war. Der Chef der "Proud Boys", der aus Florida stammt, hatte die Tat in einem Interview der "Washington Post" unumwunden zugegeben.