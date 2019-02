Protestsongcontest 2019: Finale am 12. Februar im Wiener Rabenhof Theater

Es wird wieder protestiert: Am 12. Februar findet bereits zum 16. Mal der Protestsongcontest im Wiener Rabenhof Theater statt.

Alles ist erlaubt und wer nicht kämpft, verliert!” lautet die Devise am 12. Februar, wenn der Protestsongcontest in 16. Auflage im Rabenhof Theater über die Bühne geht. Zehn Finalisten konnten am 26. Jänner die Vorauswahl für sich entscheiden und dürfen nun wütend und voller Dezibel ihrer Empörung im Erdberger Gemeindebau Luft machen.