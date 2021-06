Protestaktion in Wien: Gewerkschaft fordert finanzielle Absicherung Auszubildender

Protest am Ballhausplatz: Ein überdimensionales "Ping-Pong"-Spiel vor dem Kanzleramt sollte am Montag auf Missstände bei der finanziellen Absicherung Auszubildender aufmerksam machen.

Auszubildende in finanziell prekärer Lage

"Ganzjährige finanzielle Aufwandsentschädigung" gefordert

"Viele Betroffene müssen sich ihre Ausbildung im Gesundheits- und Sozialbereich teilweise oder sogar komplett selbst finanzieren. Daher entscheiden sich viele Interessierte gegen eine Ausbildung in diesen Berufssparten", sagte der Vorsitzende des Fachbereichs Gesundheit in der Gewerkschaft vida, Gerald Mjka.

Protest-Aktion am Ballhausplatz gegen Missstände im Gesundheitswesen

"Mit der Aktion am Wiener Ballhausplatz wurde veranschaulicht, dass der 'Ball der Verantwortung' hier seit Jahren vom Bund an die Länder und wieder retour gespielt wird", ergänzte der Vorsitzender der Hauptgruppe II - Wiener Gesundheitsverbund in der younion, Edgar Martin. Die Gewerkschafter wiesen darauf hin, dass in Österreichs Gesundheitseinrichtungen seit Jahren ein "spürbarer Personalmangel" herrsche. Bis ins Jahr 2030 werde es 75.000 zusätzliche Fachkräfte brauchen, betonten sie.