Protest beim Österreich-Match: ÖFB-Fans kündigen Stimmungsboykott an

In der ersten Halbzeit wird es beim EM-Qualifikationsmatch zwischen Österreich und Slowenien im Wörthersee-Stadion etwas leiser. Die "Hurricanes Österreich" kündigten einen Stimmungsboykott an.

Die "Hurricanes Österreich", der größte Fanclub des österreichischen Fußball-Nationalteams, haben für das EM-Qualifikationsspiel am Freitag in Klagenfurt gegen Slowenien einen Stimmungsboykott in der ersten Hälfte angekündigt. Man sei mit vielen Entwicklungen unzufrieden und habe sich daher zu diesem Schritt entschlossen, schrieben die "Hurricanes" auf ihrer Website.