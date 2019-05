Prostatakrebs-Operation: Kardinal Schönborn kommende Woche im Spital

Kommende Woche begibt sich Kardinal Schönborn in Spitalsbehandlung. Grund dafür ist eine Protatakrebs-Operation.

Nach Operation: Erholung außerhalb Wiens

Danach folgen vier bis fünf Wochen Erholung außerhalb Wiens, berichtete “Die Presse” am Freitag. Seine Rückkehr in die Öffentlichkeit ist für Pfingsten geplant. Am Sonntag, dem 9. Juni, will der Kardinal wieder das Pontifikalamt im Stephansdom leiten.