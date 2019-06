Promis folgten Einladung zu Vorpremiere von "Pets 2"

180 Gäste - darunter auch einige prominente Tierliebhaber - folgten am Dienstagabend der Einladung in das Wiener Cineplexx Donau Plex zur Vorpremiere von "Pets 2" anlässlich des Felix Soup Launch.

"The Secret Life of Pets 2" erzählt von mutigen Undercover-Rettungsaktionen unserer geliebten Vierbeiner, von denen Herrchen und Frauchen nie etwas mitbekommen. „Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Hund der perfekte Superhelden-Babysitter für Nachwuchs sein könnte. Die Tiere haben ja offensichtlich, wie der Trailer zeigt, ein wachsames Auge auf unsere Sprösslinge“ , meinte etwa Moderator Volker Piesczek nach dem Film. „Ich habe mich schon oft gefragt, ob meine Katzen meiner Hündin Mia heimlich Nachhilfe in Katzenmanieren geben, wenn ich außer Haus bin“, kommentiert DaC Charity-Lady Yvonne Rueff den Animationsfilm. „Es fällt mir ausgesprochen schwer nichts zu verraten bevor der Film „Pets 2“ in allen österreichischen Kinos anläuft. Wir haben uns köstlich amüsiert und viel gelacht“, so Moderatorin Sasa Schwarzjirg.