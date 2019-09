Promi-Aufgebot beim Opening der Fashionweek in Wien

Ab jetzt bis einschließlich Sonntag 15. September zeigt sich Wien wieder von seiner anziehendsten Seite: Zum 11. findet vor dem MuseumsQuartier die renommierte VIENNA FASHION WEEK statt.

"Ich wollte mit HEROES meinen persönlichen Helden wie Grace Jones und Alexander McQueen Tribut zollen", so der Designer Marcel Ostertag, "die Helden meiner Jugend sind immer noch allgegenwärtig und inspirieren mich nach wie vor. LOVERS ist eine Ode an die Liebe, an das aufeinander zugehen, sich näherkommen, füreinander einstehen."

Polit-Promis bei der Wiener Fashionweek

Direkt im Anschluss an die Show eröffnete Marcel Ostertag seinen Pop-Up-Store für die geladenen Gäste – die Kollektion HEROES ist ab Mittwoch dieser Woche auch exklusiv im NOT ANOTHER CONCEPT STORE in den Wiener Ringstrassen-Galerien erhältlich.