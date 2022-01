Projekt legt Fokus auf bislang unerforschte NS-Lager in Niederösterreich

Das Forschungsprojekt "NS-'Volksgemeinschaft' und Lager im Zentralraum Niederösterreich" soll bisher unbekannte und weitgehend unerforschte Lager untersuchen. Beleuchtet wird die Geschichte der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter sowie deren Lager und Behausungen.

Für die Koordinierung ist das Institut für jüdische Geschichte Österreichs in St. Pölten verantwortlich. Das Land unterstützt das Projekt mit rund 400.000 Euro, wurde am Sonntag in einer Aussendung mitgeteilt.