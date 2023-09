"Projekt Ballhausplatz": Premiere in Wien ohne ÖVP

Am Mittwochabend ist genau eine Woche nach der Premiere des ersten Films über Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nun der Streifen von Regisseur Kurt Langbein "Projekt Ballhausplatz" im Wiener Gartenbaukino an den Start gegangen.

Langbein sagte, er bedauere das Fernbleiben und die Interview-Absage von Kurz, denn er hätte ihn gerne gefragt, "was die Hintergründe für seine Ambitionen sind, die Macht zu ergreifen und an der Macht zu bleiben." Auch hätte er gerne gewusst, "warum er so denkwürdig problematisch mit Fakten und der Wahrheit umgeht und warum Demagogie das adäquateste Mittel ist", Politik zu betreiben. "Und ob er wirklich vorhat, wieder in die Politik zu gehen, weil er verhält sich so, als hätte er es vor."