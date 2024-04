Programmier-Spaß bei den RoboManiac Sommercamps in Wien

Für Kinder zwischen 6 und 16 Jahren gibt es in den Sommerferien in Wien spannende Feriencamps von RoboManiac, in denen sie die Welt von MINT, Robotik und Programmieren erkunden können.

Zur Wahl stehen z.B. „LEGO WeDo – Das Wetter spielt verrückt“, „Mission to Mars mit LEGO Mindstorms“, „Architektur für Teens“, „Coding mit Python“ und noch einiges mehr.

RoboManiac Sommercamps in Wien: Kinder erwerben spielerisch Know-how

Die Kinder und Jugendlichen erwerben in den Camps spielerisch Know-how für die Berufe der Zukunft. „Das Programmieren ist für die Kinder ein großes, spannendes Abenteuer, in dem sie viel Lernen: logisches und strukturiertes Denken, Probleme analysieren und praktikable, kreative Lösungen entwickeln“, sagt Catrin Meyringer, Geschäftsführerin von RoboManiac. Das Unternehmen wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, Kinder und Jugendliche spielerisch und fächerübergreifend für die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. Mittlerweile haben über 10.000 Kinder und Jugendliche einen Workshop, Kurs oder Feriencamp bei RoboManiac besucht.

Feriencamp „LEGO WeDo – Das Wetter spielt verrückt“, 6-10 Jahre

In diesem Sommercamp werden die Kinder für die Zusammenhänge von Natur und Technik sensibilisiert. Mit LEGO® Education WeDo 2.0werden Maschinen gebaut und programmiert, um Leben zu retten. Dabei lernen die Kinder blockbasiertes Programmieren, wenden Mathematik praktisch an, erweitern ihre feinmotorischen und kognitiven Fähigkeiten und üben sich im Team als kompetente Problemlöser.

Feriencamp “Mission to Mars mit LEGO Mindstorms”, 11-14 Jahre

Hier sind Robotik, Sensorik und visuelle Programmierung spannend verpackt in einer Mars-Mission. Auf Basis des LEGO Mindstorms Kits werden die Grundkonzepte der Programmierung eines Roboters erlernt. Im Laufe des Feriencamps werden die Aufgaben immer komplexer und schlussendlich wird der Mars-Rover auf mehrere Missionen geschickt.

Feriencamp „Architektur für Teens“, 12-16 Jahre

Das Sommercamp Architektur zeigt, dass moderne Architektur sich an der Schnittstelle von Kunst (Design, Kreativität), Engineering (Statik, Technik) und digitalem Arbeiten (CAD Design) findet und eignet sich daher besonders zur Förderung von logischen und kreativen Fähigkeiten.

Feriencamp „Erstes Coding mit Python“, 12-16 Jahre

Gemeinsam erlernen die Jugendlichen in diesem Camp code-basiertes Programmieren mit Python. Nach der Erkundung der wesentlichen Programmierkonstrukte werden die Prinzipien mit verschiedenen Spiele-Konzepten wie Hangman und Tic-Tac-Toe vertieft.

Weitere Camps für Programmieren, Erkunden und spielerisches Lernen

Weitere spannende Sommercamps von RoboManiac sind „Programmieren in Minecraft“ (8-12 Jahre), „Einführung Java“ (13-16 Jahre), „Mit LEGO auf Weltraummission“, „Dash, der smarte Sonnenschein“ (8-12 Jahre) und „Einführung Unity“ (13-16 Jahre).

Infos und Anmeldung

Die Sommercamps finden in Wien in der Auenbruggergasse 2 im dritten Bezirk Nähe Schwarzenbergplatz statt. Die Kosten betragen je Teilnehmer:in 245 Euro für 3-Tagescamps und 399 Euro für 5-Tagescamps, inklusive Verpflegung, Equipment und Abschlussgeschenk. Betreuung gibt es jeweils von 08.00 – 16.00 Uhr, das Kursprogramm läuft jeweils von 09.00 – 15.00 Uhr, mit einer Mittagspause, bei der es bei Schönwetter nach dem Essen ins Freie geht zum Austoben. Anmeldung unter www.robomaniac.at.