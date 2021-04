Prognose: Wetter bleibt unbeständig, wird aber milder

Laut ZAMG-Prognose können wir uns in den kommenden Tagen über deutlich mildere Temperaturen freuen, zur Sicherheit sollte man aber immer einen Regenschirm dabei haben.

Trüber Start in neue Woche für Ostösterreich

Montags bleibt es in der Osthälfte verbreitet wolkenverhangen und regnerisch. Am meisten Niederschlag kommt entlang der Alpennordseite zusammen, aber auch im Waldviertel, im Burgenland und der Südoststeiermark regnet es oft länger anhaltend.

Dienstag unbeständig, Sonne zeigt sich immer wieder

Zunächst hängen am Dienstag noch die Reste der Störung vom Vortag über den Gebieten der Alpennordseite, bei tiefer Wolkenuntergrenze fällt vor allem in den Nordstaulagen in der Früh noch Regen. Tagsüber lockern aber auch diese dichteren Wolken langsam auf. Abseits der Berge lockern die Wolkenschichten schon früher auf. Bald ändert sich aber das Bewölkungsbild und es kommt zunehmend zur Bildung von Haufenwolken.

Bis zu 18 Grad und Gewitter am Mittwoch möglich

Am Mittwoch scheint die Sonne zunächst oft ungestört, im Tagesverlauf entstehen dann aber einerseits Quellwolken und andererseits ziehen im Westen auch ein paar dichte Wolkenfelder auf. Mit diesen steigt dann die Schauerneigung im Berg- und Hügelland überall an, auch Gewitter sind möglich.

Nächste Kaltfront erreicht Österreich am Donnerstag

Die nächste Kaltfront zieht von Nordwesten her am Donnerstag durch und bringt schon in der Früh und am Vormittag dichte Wolken und Regen. Zunächst noch länger sonnig ist es im Süden, hier sind dann aber am Nachmittag Regenschauer und sogar Gewitter zu erwarten. Im Norden bessert sich das Wetter dann schon wieder.