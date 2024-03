Professionelle Cannabis-Zucht in NÖ betrieben: Quartett vertickte kiloweise Drogen

In Strasshof an der Nordbahn im Bezirk Gänserndorf soll eine Gruppe von vier Personen mithilfe von zwei professionell ausgestatteten Indooranlagen etwa 45 Kilogramm Cannabis angebaut haben.

Drei Beschuldigte im Alter von 40 bis 46 Jahren wurden Polizeiangaben vom Montag zufolge festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Ein 40 Jahre alter Komplize ist flüchtig.

Quartett erzeugte im Bezirk Gänserndorf 45 Kilogramm Cannabiskraut

Die beiden Cannabisanlagen wurden ab 2022 und bis zum diesjährigen Februar betrieben. 21 Kilogramm Cannabiskraut seien zum Preis von 5.000 Euro pro Kilo an teils ausgeforschte Abnehmer vertickt worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Durch vorgenommene Manipulationen an den Strom-Anlangen entstand dem Energiebetreiber ein Schaden von mehr als 200.000 Euro.