Produktverkauf via Facebook: Neuer Gratis-Dienst für Geschäfte

Facebook vereinfacht die Einrichtung von Online-Shops: Künftig sollen Geschäfte ihre Produkte auf der Plattform vorstellen und verkaufen können.

Facebook will es Geschäften ermöglichen, über das gleichnamige soziale Netzwerk sowie Instagram ihre Waren vorzustellen und zu verkaufen. Für die Betreiber werde der neue Dienst mit dem Namen "Shops" kostenlos sein, erklärte Konzernchef Mark Zuckerberg am Dienstag bei der Ankündigung in einem Videostream.